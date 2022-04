É morto il boss Nunzio De Falco: fu il mandante dell’omicidio di don Peppe Diana

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO – É morto ieri sera nell’abitazione della sorella, in via Piacenza a Villa Literno dove era ristretto da una settimana agli arresti domiciliari, il boss del clan dei casalesi Nunzio De Falco,72 anni, riconosciuto come il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana. Da una settimana aveva lasciato il carcere di Poggioreale ed era stato trasferito ai domiciliari in quanto gravemente malato. De Falco fu arrestato a Valencia in Spagna nel novembre del 1997 ed estradato in Italia nell’aprile del 2000. Condannato a due ergastoli, ovvero come mandante dell’omicidio di don Diana e dell’omicidio di Mario Iovine.