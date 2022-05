CAPUA – Diocesi di Capua in lutto. Si è spento don Pasquale Scarola, parrocco della parrocchia di San Pietro Apostolo, in via G. D.Amico, cappellano c/o la clinica Villa Fiorita. Aveva 72 anni ed era originario di Curti.

Qualche anno fa don Scarola aveva incassato una condanna in via definitiva a due mesi per pedofilia ai danni di una bambina di nove anni.