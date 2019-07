E’ online il SUPER-BANDO della regione Campania, ci sono i primi 2 mila posti. ECCO COME PARTECIPARE

CASERTA (red.cro.) – Sono stati pubblicati intorno alle 20 i primi due bandi del Concorso della Regione Campania che porterà ad un totale di 10mila assunzioni.

In totale i posti messi a disposizione attraverso i primi due bandi sono 2175.

Tutti i diplomati e i laureati possono partecipare alle selezioni facendo domanda sulla piattaforma www.ripam.cloud fino all’8 agosto. Le prove pre-selettive si terranno tra fine agosto e settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli, seguirà una prova e poi i tirocini formativi retribuiti di 10 mesi presso i Comuni e gli Enti preposti. Poi un colloquio finale e l’assunzione a tempo indeterminato.

TUTTE LE INFO PER PARTECIPARE

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 1.225 unità, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania

http://www.ripam.it/stepone20…/Bando_RIPAM_Campania%20C1.pdf

Corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania e gli Enti locali della Regione Campania

https://www.ripam.it/stepo…/Bando_RIPAM_%20Campania%20D1.pdf

Iscriviti qui https://www.ripam.cloud/