MARCIANISE. È ufficiale, L’ESTATE DI SAN MARTINO non si farà neanche quest’anno

MARCIANISE – L’Associazione Culturale Majeutica comunica ufficialmente che “L’Estate di San Martino”, la festa del vino, dell’arte, della cultura e delle tradizioni resterà sospesa anche quest’anno.

La comunicazione è doverosa soprattutto in seguito alle tante richieste di informazioni già pervenute presso i canali ufficiali dell’associazione e nel rispetto del pubblico che è stato sempre l’artefice del successo e dei numerosi consensi che negli anni il festival ha ottenuto sempre più in maniera esponenziale. L’evento infatti per anni è stato un appuntamento imperdibile a Marcianise ed è giunto alla 15esima edizione nel 2017.