Eccellenza Molise. Boys Vairano altro stop: contro Bojano finisce 2 a 0.

Prossimo incontro chiave: la Boys Vairano sfida l’Aesernia Fraterna, fanalino di coda, in un match cruciale per la salvezza.

VAIRANO PATENORA / BOJANO (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano di mister Andrea Scalera, cade al «Colalillo» contro un Bojano cinico e ben organizzato. La squadra rossoblù fatica a rendersi pericolosa e subisce un gol per tempo: prima Carmine Perrella, poi l’argentino Burki firmano il 2-0 che lascia la Boys penultima con soli 10 punti in classifica. La Boys Vairano scende in campo con l’obiettivo di strappare punti su un campo ostico, ma l’inizio è complicato.

Il Bojano guidato da Carmelo Gioffrè fa il suo dovere e senza troppi affanni passa in vantaggio con Perrella, bravo a finalizzare un assist di Luigi

. La reazione degli ospiti è timida, con poche occasioni degne di nota nella prima frazione. Lo stesso copione si ripete nella ripresa, i ragazzi di Scalera provano invano a riorganizzarsi, ma il Bojano continua a gestire la partita amministrando con autorità il possesso palla.

La Boys si difende con ordine e cerca di sfruttare qualche ripartenza, ma manca precisione negli ultimi metri. Il colpo del definitivo 2-0 arriva con Burki, che trova il suo primo gol italiano e chiude i giochi. Per la Boys Vairano un’altra battuta d’arresto che complica il cammino salvezza. La squadra resta penultima con un bottino di 10 punti e l’urgenza di invertire la rotta al più presto.