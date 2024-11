Eccellenza. Nola 1925 vince 2-0 contro la Sessana e balza in vetta in attesa dell’esito dell’Afragolese.

Per la squadra di mister Illiano si chiude il trittico ad alta tensione ora in arrivo sfide meno impegnative per puntare a punti preziosi.

SESSA AURUNCA / NOLA (Pietro De Biasio) – Allo Stadio «Sporting Club» il Nola 1925 conquista, seppur momentaneamente la posizione di capolista, superando la Sessana con un netto 2-0. La squadra di casa, allenata da Francesco Farina, ha gestito la partita con autorità dall’inizio alla fine agganciando il vantaggio già al 13’ del primo tempo, grazie a una incornata di Demiro Pozzebon.

Il bomber con una lunga carriera alle spalle tra squadre di prestigio come Avellino e Catania, ha finalizzato un preciso cross dalla fascia, mandando in delirio i tifosi bianconeri. Da quel momento, il Nola ha continuato a controllare il ritmo della partita, lasciando alla Sessana di mister Gennaro Illiano ben pochi spazi per rispondere. La formazione gialloblù ha tentato qualche incursione, ma senza riuscire a impensierire seriamente la difesa nolana, che ha mostrato solidità e organizzazione.

Nel secondo tempo, il copione rimane invariato, con il Nola che impone il proprio gioco, forte di un gruppo ben affiatato e consapevole del suo valore. Il gol del raddoppio, siglato al 71’ da Alfredo Varsi, è la ciliegina sulla torta per i bianconeri. La sconfitta per la Sessana, seppur dolorosa, non sorprende, considerata la forza dell’avversario che lotta tra le candidate alla promozione. La squadra aurunca dovrà ora voltare pagina e prepararsi alle prossime sfide, più alla portata, per conquistare punti preziosi in ottica salvezza.