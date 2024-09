Eccellenza, termina a reti bianche il match d’esordio tra la Sessana e il Pomigliano.

Un pareggio dei ragazzi di mister Illiano, però con una squadra data come candidata ai posti di prestigio del girone.

SESSA AURUNCA (Pietro De Biasio) – Si è conclusa con un pareggio a reti inviolate la prima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, che ha visto contrapporsi l’Ac Sessana e l’Asd Calcio Pomigliano. L’incontro si è disputato allo Stadio «Pasquale Galasso» di Cancello ed Arnone, con fischio d’inizio alle ore 15.30. La squadra gialloblù, guidata da mister Gennaro Illiano, ha mostrato fin da subito grande determinazione, partendo forte nei primi minuti di gioco. Nonostante il predominio del possesso palla e una condotta di gara aggressiva, l’Ac Sessana non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create nella prima frazione di gioco.

Dall’altra parte, i granata di mister Rea hanno cercato di rispondere con azioni di contropiede, ma senza trovare la via del gol. Nella ripresa, il ritmo del match si è mantenuto alto con il Pomigliano che ha avuto molte occasioni per portarsi in vantaggio. Entrambe le squadre hanno lottato con intensità, ma né l’una né l’altra sono riuscite a sbloccare il punteggio, portando così a casa un punto che alla fine soddisfa entrambe.

Ricordiamo che l’AC Sessana dovrà affrontare il campionato lontano dal proprio stadio cittadino «Enesto Prassino», attualmente in fase di ammodernamento. I lavori previsti includono la copertura della tribuna, l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione e la posa di un terreno di gioco in erba sintetica, tutti interventi necessari per garantire il rispetto delle normative vigenti. Il prossimo impegno per l’AC Sessana sarà sul campo dell’Albanova, guidata da mister Pasquale Bovienzo, dove la squadra gialloblù cercherà di ottenere i primi tre punti della stagione.