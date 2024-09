Eccellenza: va alla Boys Vairano il secondo round di Coppa Italia con il Roccaravindola.￼

Loading...

Allo Stadio «Mario Castaldo» il match si è chiuso 2-0 per la formazione di Vairano con le reti di Ricci e Di Vaio.

VAIRANO PATENORA (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano si impone con un convincente 2-0 in trasferta contro il Roccaravindola, avanzando così agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di mister Scalera ha dovuto affrontare un primo tempo piuttosto opaco, contro un Roccaravindola guidato da mister Domenico Milano ben organizzato e propositivo, capace di mettere in difficoltà i rossoblù con rapide ripartenze e lanci lunghi verso gli attaccanti. Il primo tempo si è chiuso senza reti, ma non è stato privo di emozioni.

La Boys Vairano ha colpito due pali: il primo su punizione e il secondo frutto di una bellissima combinazione offensiva. Ottima è stata la prestazione del portiere rossoblù Danilo Perretta, che ha parato un rigore e mantenendo il punteggio fermo sullo 0-0. Nella ripresa, la Boys ha cambiato marcia. La svolta è arrivata con un’azione corale che ha portato alla rete di Valter Ricci, sbloccando così il risultato. Solo dieci minuti dopo, il raddoppio è stato firmato da Cosimo Di Vaia, che ha trasformato una girata al volo di Andrea Di Rosa. Con questo risultato, la Boys Vairano si qualifica matematicamente agli ottavi di finale, un traguardo che riempie di ottimismo mister Scalera e i suoi ragazzi.