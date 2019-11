Ecco chi è l’uomo morto nell’incidente avvenuto ieri lungo l’A1

CASERTA – Si chiamava Mario Schettino ed era originario di Casoria l’uomo deceduto nel primo pomeriggio di ieri in un terribile incidente avvenuto tra un pullman, un autoarticolato e un’auto, sull’A1 in direzione Sud al km 5.64 all’altezza dell’area di servizio Prenestina (LEGGI QUI). Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma.

Schettino operava nel ramo delle pompe funebri come rappresentante e si operava anche con delle aziende di Pascarola, frazione di Caivano, per le coperture in legno delle bare. Era all’interno del camion che si è schiantato in una carambola terribile contro il pullman dell’agenzia Sellitto diretto dalla Capitale alla Campania e con a bordo diversi pendolari del Casertano e del Beneventano. Coinvolta anche un’auto.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto non solo le comunità di Casoria, dove viveva, e di Caivano, dove lavorava da anni, ma anche in tutti coloro che lo conoscevano. Sui social in tantissimi gli stanno tributando frasi cariche di malinconia e tristezza per la tragedia di questo pomeriggio.

Oltre al povero Schettino, nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, una delle quali è stata portata via in elicottero.