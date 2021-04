Ecco come agiscono i finti operatori Enel. Avvistati in via Roma, via Orabona e…

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Finti operatore Enel tentano di introdursi nelle case di ignari cittadini per truffare. E’ quanto sta accadendo in città da alcuni giorni. Hanno tentato di introdursi nell’appartamento di un cittadino, fingendo di essere operatori dell’ENEL, due ragazzi, con finti tesserini identificativi ENEL che dicono di dover controllare i contatori e le bollette per delle comunicazioni urgenti. I tre finti operatori Enel sono stati avvistati in via Orabona, via Roma e non solo. Ieri e nei giorni scorsi, in molti hanno segnalato la presenza di persone che munite di un tesserino di riconoscimento Enel, suonano ai campanelli delle abitazioni per proporre il cambio di contratto a ignari cittadini.

La modalità d’azione è quella riscontrata ormai quasi ovunque: dopo aver suonato il campanello cercavano di farsi consegnare una vecchia bolletta del fornitore di energia, provando poi, con modi spesso insistenti, di convincere il residente a cambiare fornitore per risparmiare. Un cittadino sui social lancia l’allarme e piovono le testimonianze di altri cittadini che lo hanno incontrato o che sono stati avvicinati dallo stesso. I giovani che si aggirano per le case dei cittadini e in particolare degli anziani dicendo che deve controllare i contatori e illustra dei disegni su un foglio di plastica come uno schema, per fortuna alla richiesta di controllare tutta la casa la vittima designata lo ha allontanato bruscamente. Questa la denuncia di un cittadino con tanto di foto dei soggetti segnalati: Felice B “ATTENZIONE, questi tipi si aggirano per le abitazioni dicendo, falsamente, di essere addetti dell’ ENEL“.