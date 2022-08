Ecco l’identikit del ladro seriale che colpisce i commercianti

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Ladro seriale ecco l’identikit dell’uomo che da mesi prende e porta via ogni cosa che trova e che vuole, da abitazioni e negozi. Si tratterebbe di uno straniero sui 60 anni, che ovunque passa decide di portarsi via quello che vuole, L’altra sera ┬áha portato via i tavolini di un bar, come si vede in un video di sorveglianza del locale della vittima, pubblicato sui social. L’uomo in questione si muove a piedi o in bici, le telecamere lo hanno immortalato. I cittadini esasperati hanno sporto denuncia in attesa che venga identificato.