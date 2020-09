Ecco quando il premier Giuseppe Conte verrà in provincia di Caserta a visitare una scuola

SAN FELICE A CANCELLO – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà all’Istituto comprensivo Francesco Gesuè di San Felice a Cancello per la visita prevista insieme alla ministra Lucia Azzolina giovedi 1° ottobre. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi che spiega: “Il Presidente Conte, dopo aver appreso che la ripresa dell’anno scolastico a San Felice a Cancello è stata fissata per il 28 settembre, e che quindi martedì prossimo sarebbe stata organizzata una apertura straordinaria dell’Istituto, ha deciso – dopo aver informato il sindaco di San Felice a Cancello e la dirigente scolastica dell’Istituto – di posticipare la visita a giovedì 1 ottobre in mattinata, sempre insieme alla ministra Azzolina”.