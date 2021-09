Edificio pericolante, scatta l’ordinanza del sindaco

CASTEL VOLTURNO – Palazzo a rischio crollo, dichiarato inagibile. E’ quanto ha stabilito il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella, che ha dichiarato inagibile un fabbricato sito in viale Rosmary, località Villaggio Coppola, inibendone l’utilizzo fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza attualmente compromesse.

La decisione del sindaco è scattata a seguito di una comunicazione ricevuta dai vigili del fuoco a che, dopo essere intervenuti in viale Rosmary, hanno constatato “il dissesto statico dell’intera facciata dell’edificio, con la caduta di calcinacci e intonaco; la mancanza dell’agibilità ai fini antincendio”.

Spetterà ora ai proprietari della struttura eseguire tutti gli interventi necessari per rendere più sicuro il fabbricato e tutta l’area esterna, qualora, invece, i proprietari dell’edificio non daranno attuazione a quanto intimatogli dal sindaco Petrella, le opere necessarie di messa in sicurezza “verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente all’intervento”.