Edilizia scolastica, Zinzi: la visita del sottosegretario Sasso è un segnale di attenzione del Governo nei confronti di Terra di Lavoro

AVERSA “La visita del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso all’Istituto comprensivo statale Gaetano Parente di Aversa è l’ennesimo segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio. La stessa attenzione e un impegno sempre maggiore ho chiesto in questa fase particolare in cui le risorse del Pnrr possono consentire quel salto di qualità che i nostri edifici scolastici, spesso vecchi e malconci, necessitano. Bisogna evitare che una gestione dei progetti poco attenta e superficiale da parte dei Comuni, come purtroppo abbiamo già avuto modo di evidenziare, si traduca in una perdita di opportunità per i territori. Il Sottosegretario, che ho invitato a fare presto ritorno in provincia di Caserta, ha convenuto sull’importanza della qualità della spesa dei fondi a disposizione”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, oggi a margine della visita del sottosegretario Rossano Sasso all’Istituto Comprensivo in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra dell’istituto.