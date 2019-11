PRESENZANO – Edison ha annunciato la realizzazione di una centrale termoelettrica di ultima generazione a ciclo combinato alimentata con gas naturale a Presenzano in provincia di Caserta. L’investimento ha un valore complessivo di 370 milioni di euro. Il progetto prevede la collaborazione tra Edison e Ansaldo Energia, in qualità di assegnatario del contratto per la realizzazione della centrale.