Educazione alla legalità economica. Miur e GdF premiano 5 alunni della Fieramosca-Martucci di CAPUA

CAPUA – Il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, anche per l’anno scolastico 2018/2019, hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa



finalizzato a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, unprogramma di incontri a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria, finalizzati aillustrare la mission istituzionale della Guardia di Finanza e, nel contempo, a far maturare nelgiovanissimo auditorio la consapevolezza del valore della legalità e della civile convivenza.E’ stato così realizzato il Progetto denominato “Educazione alla legalità economica”, giunto allasettima edizione, che ha previsto nel corrente anno scolastico, l’organizzazione a livellonazionale, di incontri presso i vari istituti scolastici.All’iniziativa è stato abbinato un concorso nazionale allo scopo di valorizzare, tramite ilcoinvolgimento delle scuole e dei docenti, la creatività dei giovani studenti nel settore grafico,audio-video e fotografico.

In tale contesto, per la Provincia di Caserta, attraverso l’azione sinergica tra il Comando

Provinciale della Guardia di Finanza e l’Ufficio Scolastico Territoriale, sono stati organizzati

incontri per parlare di “Legalità economica” presso 13 istituti scolastici, coinvolgendo circa 1.700

alunni di ogni ordine e grado.

L’iniziativa ha visto un’ampia partecipazione da parte degli studenti che si sono cimentati

nell’approfondimento delle varie tematiche collegate al progetto e nella realizzazione di opere

artistiche sul tema.

Tra tutte le opere presentate, cinque ragazzi della scuola primaria – Istituto Comprensivo

“Fieramosca – Martucci” di Capua si sono aggiudicati il premio per il miglior lavoro di gruppo

nella categoria “disegno” con la loro opera grafica dal titolo “Miseria e nobiltà… ovvero della

Legalità!”.

Nella giornata di ieri i 5 alunni Fabio Rosafio, Antonio Zarrillo, Adriana Ferraro, Francesco

Marano e Mayra Grimaldi, accompagnati dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Fieramosca –

Martucci” di Capua – Professoressa Patrizia Comune – e dalla Prof.ssa Loredana Apice, sono

stati accolti presso la caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta

dove il Comandante Provinciale – Colonnello t.ST Andrea Mercatili – li ha premiati consegnando

a ciascuno di loro, nel corso di una sobria cerimonia, un mappamondo multimediale e una

pergamena celebrativa.