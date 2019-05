ELEZIONI AFFLUENZA ORE 19. Uno per uno i 104 comuni delle Europee e i 35 delle Comunali

CASERTA – Partiamo col dato generale con le elezioni Europee in provincia di Caserta: alle 19 hanno votato il 36.83% a fronte del 34.38% . Un 2.5% in più, spiegabile con il fatto che stavolta, al turno parallelo delle elezioni comunali, si sono aggregati comuni importanti che la volta scorsa non c’erano, come Aversa e San Felice a Cancello.

Sempre rimanendo alle europee, il comune dove si è votato di più è Santa Maria la Fossa, dove grazie ad elezioni comunali, evidentemente molto sentite, avevano votato alle 19 il 74.82%. Il Comune con la percentuale minore appartiene non ad un comune di seconda fascia, bensì a Maddaloni che evidentemente esasperata per la sequela di elezioni comunali di questi anni, sta disertando, almeno fino alle 19 era così, con un misero 21.26%.

Infine a Caserta capoluogo con il 34.77%, Marcianise con uno stitico 25.80%, Santa Maria Capua Vetere 32.16%, Sessa Aurunca con 34.29%, Mondragone con 25.90, Teano con 34.21 e Casagiove con 36.33%.

Passiamo alle comunali, ovviamente molto più sentite ad Aversa hanno votato alle 19 il 53.42%. A Castel Volturno, come già detto, il 42.37, a Capua il 50.44% e a San Felice a Cancello il 51.02%.



Per quanto riguarda i comuni al di sotto dei 15mila abitanti la percentuale più alta è, come si può ben immaginare, rispetto ai numeri già dati per le Europee, ècon il 73.99%. Il dato più basso si conferma anche a mezzogiorno era stato così, quello dicon il 30.70%.

Qualche comune politicamente rilevante per la presenza di politici con cariche importanti a Casapulla hanno votato il 62.01%, a Teverola il 65.13%.

Dati elezioni Comunali