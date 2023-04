ELEZIONI ALTO CASERTANO. Sant’Angelo d’Alife, Galluccio, Raviscanina e Letino. TUTTI I CANDIDATI dei Comuni del Matese

Candidato unico a Sant’Angelo; tre i competitor a Galluccio. A Raviscanina Masisllo sfidato da un medico e a Letino sarà Orsi contro Mancini.

SANT’ANGELO D’ALIFE/GALLUCCIO/RAVISCANINA/LETINO. Quattro comuni dell’alto casertano al voto.

A Sant’Angelo d’Alife il sindaco Michele Caporaso è l’unico candidato in campo. Questa la sua lista: Il Paese che VogliAmo. Candidati: Michela Visone, Micaela Bucci, Giovanni Curtopasso, Elvio Ferrazzano, Alfonso Pisaturo, Antonio Vigliotti, Rosalba Marino, Angelo Rossolino, Paola Simonelli, Maria Gilardi.

A Galluccio, invece, sono tre i candidati alla fascia tricolore. A sfidare il sindaco uscente Franco Lepore saranno Mariangela Capraro e Nicola Biasucci. Queste le rispettive liste. Per Ledore Galluccio Civica. Candidati: Vitale De Cubellis, Enrico Galardo, Maria Elena Iacovone, Romeo Iacovone, Carmine Mancini, Andrea Merola, Marco Miele, Gianluca Mignacca, Davide Rondinelli, Paolo Teolis. Per Capraro la lista Progetto Galluccio. Candidati: Giovanni D’Alessandro, Daniela De Gregorio, Mario De Petrillo, Sebastiano Diodati, Albano Gaetano, Jennifer Mancini, Paolo Martucci, Rosanna Pilozzi, Giuseppina Seccareccia, Pietro Sinisi. Per Biasucci la lista Libertà Pensiero Azione:. Candidati: Clemente Ciotti, Ida Tirelli, Franco Capraro, Giovanni Tomeo, Angela Orcoria, Marco Leuci, Antonio Varricchione.

A Raviscanina l’uscente Ermanno Masiello è sfidato dal medico Vincenzo Castrillo. Queste le rispettive liste. Per Masiello Raviscanina Viva. Candidati: Christian Barbato, Italo Ciallella, Eduardo D’Abbraccio, Camillo De Cristofano, Lino Giacomuno De Simone, Anna Maria Gilardi, Anna Maria Nassa, Giulio Nassa, Francesco Pinelli, Maurio Sarcione. Per Castrillo la lista Voltiamo pagina. Candidati: Elisabetta Carusone, Giovanni Cialella, Bruno Corona, Daniele De Balsi, Felice De Lellis, Giovanbattista De Sisto, Fernando Di Mundo, Giaquinto Callisto, Raffaele Masiello.

A Letino Luigi Mancini sfida il sindaco uscente Pasquale Orsi. Per Orsi la lista Vita Nova per Letino. Candidati: Silvana Perrone Loretana, Martina Riccio, Antonio Bertolla, Oliviero Cristinzo, Filippo Fortini, Pietro Orsi, Armando Tommasone. Per Mancini la lista Letino torni a risplendere. Candidati: Daniela Chiariello, Giuseppe Di Stavolo, Patrizio Eletto, Antonio Fortini, Maria Orsi, Claudio Russo, Antonio Tamburro, Anna Tartaglia, Sabrina Vizzaccaro.