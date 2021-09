ELEZIONI CAPODRISE. Enzo Negro candidato sindaco per Siamo Capodrise: “Mi appello a tutti i competitors per una campagna elettorale costruttiva e leale”

CAPODRISE (COMUNICATO STAMPA) – Con la consegna delle liste è partita ufficialmente la campagna elettorale per le Amministrative 2021. Enzo Negro, già presidente del Consiglio Comunale, scende in campo con la lista Siamo Capodrise. Questi i candidati che l’accompagneranno per la conquista della fascia Tricolore:

CECERE NICOLA, Libero professionista – operatore di Patronato,

D’ANGELO LUISA, Consulente aziendale,

DI PAOLO MICHELE ANGELO, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico,

GAGLIONE CLAUDIA, Laureanda in Scienze ambientali,

MASSARO FRANCESCO, Architetto,

NERO MARGHERITA, Avvocato e consulente giuridico,

NICOLO’ LUISA, Insegnante di sostegno,

PALAZZO LUISA, Docente di italiano e curatrice d’arte,

RICCIARDI PASQUALE, Odontoiatra,

ROSSETTI VINCENZO, Geometra,

RUSSO RAUCCI DONATO, Architetto,

SALZILLO GIUSEPPE, Laureando in Scienze infermieristiche.

La squadra che compone «Siamo CAPODRISE» ha creduto in un progetto politico che parte dalla convinzione, dettata anche dalle esperienze politiche precedenti, che l’ azione politica è utile quando le idee, i valori ed i progetti di cui essa si rende portatrice siano concretizzate attraverso decisioni rapide, che consentano ai progetti di essere seguiti, affinchè la loro realizzazione ed implementazione sia rapida ed effettiva.

L’obiettivo della lista “Siamo Capodrise” è quello di prendere decisioni e seguire il percorso che vedrà la realizzazione delle stesse. Un Sindaco che non segue è destinato a fallire.

Ciò può avvenire solo attraverso una squadra di uomini e donne competente, concreta, omogenea, coesa e rinnovata sugli obiettivi da perseguire e sulle modalità per raggiungerli.

“Sono certo – dichiara il candidato a Sindaco Enzo Negro – che questa squadra ha tutto per poter iniziare a progettare la Capodrise del futuro. Numerose sono le sfide che ci vedono coinvolti in prima persona ed in linea con quelli che sono gli orientamenti nazionali, regionali e provinciali. La sfida è appena iniziata e nell’augurare agli altri competitors in bocca al lupo mi appello affinchè sia una sana e leale competizione elettorale, saranno i capodrisani a scegliere da chi voler essere governati e a noi l’onere di non deluderli”.