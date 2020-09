CASTELLO DEL MATESE – Dato definitivo a Castello del Matese. Il sindaco è Salvatore Montone, candidato per la lista Castello Unita. Per lui 845 voti pari al 79,34% e 7 seggi in consiglio comunale. Sconfitto Giuseppe Zappullo della lista Le Due Torri che ha raccolto 220 preferenze, pari al 20,66%. 3 i seggi in consiglio spettanti all’opposizione.