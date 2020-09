ELEZIONI COMUNALI. Ecco il nuovo consiglio comunale S.NICOLA LA STRADA

SAN NICOLA LA STRADA – Con la riconferma del sindaco Vito Marotta a San Nicola La Strada si compone anche il consiglio comunale. 6 consiglieri vanno al Pd: Alessia Tiscione, Gaetano Mastroianni, Lina Ferrante, Giovanni Motta, Maria Natale e Teresa Cicala. Il Movimento Strada Nuova elegge Eligia Santucci, Antonio Megaro, Nicola D’Andrea ed Antonio Terracciano. Due consiglieri comunali anche per il Movimento Civico per San Nicola, Gennaro Mona e Raffaele Della Peruta. Forza San Nicola porta in consiglio Mattia Tripaldella. A loro si aggiungerà poi la candidata sindaco dei 5 Stelle Tiziana De Chiara, insieme a Federico De Matteis ed al candidato del centrodestra Francesco Basile.