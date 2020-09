ELEZIONI COMUNALI. Raggiunto il quorum: Carlo Montefusco di nuovo sindaco di ROCCAMONFINA

ROCCAMONFINA (red.cro.) – Superato il quorum del 50%+1 alle elezioni comunali di Roccamonfina e quindi, come per San Cipriano (LEGGI QUI), possiamo confermare che ad indossare la fascia tricolore ancora una volta Carlo Montefusco, già sindaco nell’amministrazione precedente. L’affluenza è stata del 59,08%, in calo rispetto a 5 anni fa (67,66%).

LISTA LA PRIMAVERA ROCCANA: Vittorio De Filippo, Mario Di Pippo, Beniamino Martino, Roberta Di Leva, Roberto Zarli, Angelo Dell’Estate, Daniela Ursillo, Valerio Buco, Franco Camuso, Voccia Fausto, Prata Giovanna, Chiara Pacitto.