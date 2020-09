ELEZIONI COMUNALI. TRENTOLA DUCENTA. Voti & veleni. Michele Ciocia già pronto a presentare ricorso al Tar. Ecco la sezione di cui chiederà il riconteggio

Sono solo 4, come scritto più volte in questi giorni, i voti che hanno dato l’opportunità di elezione al primo turno di Michele Apicella

TRENTOLA DUCENTA – Se dai controlli dell’ufficio elettorale del tribunale che, ricordiamo, compie controlli solo sui verbali e sui registri, verranno confermati quei 4 voti che costituiscono il vantaggio di Michele Apicella sul quorum del 50%, obbligatorio viatico per ottenere la vittoria al primo turno, il suo principale competitor, Michele Ciocia ha già annunciato che presenteròà ricorso al Tar. Chiaramente, questo non inficerà l’atto di proclamazione compiuto dal presidente della sezione elettorale n° 1 di Trentola, nel senso che nelle more dei primi pronunciamenti del tar e forse anche successivamente, Apicella eserciterà le sue funzioni. Il verbale che si impugna al Tar, infatti, è proprio quello di proclamazione, atto amministrativo prodotto dal presidente di seggio.

Se il Tribunale amministrativo regionale dovesse ritenere fondate le motivazioni addotte da Ciocia e se questo chiederà una verifica delle schede espressamente, i giudici napoletani disporranno la riapertura delle stesse riguardo a quelle scrutinate, attribuite ad Apicella o non attribuite a Ciocia o al terzo competiror (Ciocia afferma che nella sezione 15 hanno registrato sei schede in più assegnate ad Apicella), l’operazione, come avvenuto in casi simili, si svolgerà all’interno della Prefettura di Caserta dove i plichi con le schede sono conservati. Non ci resta altro da fare che seguire gli eventi, partendo dalla verifica da parte dell’ufficio elettorale.