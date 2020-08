ELEZIONI COMUNALI TRENTOLA. Michele Apicella con 3 liste, Antonio Cantile e Michele Cioccia con una. TUTTI I NOMI degli 80 che corrono per il consiglio

TRENTOLA DUCENTA – Tre liste in appoggio a Michele Apicella, una per ciascuno per gli altri candidati Antonio Cantile e Michele Cioccia. Questo, in estrema sintesi, il quadro venuto fuori dalla presentazione dei candidati alla carica di sindaco e quella di consigliere nel comune di Trentola Ducenta, che, contando su una popolazione superiore ai 15mila abitanti vota con il sistema del doppio turno di ballottaggio, che si celebrerebbe domenica e forse lunedì, 4 e 5 ottobre, se nessuno dei competitors riuscisse a varcare al primo turno la soglia del 50% dei consensi.

Ecco il riepilogo dei candidati a sindaco e delle liste a questi collegate.

SINDACO MICHELE APICELLA

LISTA EUREKA – Luisa Arresio, Antonio Bove, Maria Costanzo, Ferdinando De Chiara, Teresa De Cristofaro, Davide De Marco, Maria Domenica Di Maio, Filomena Esposito, Tommaso Fabozzi, Nicola Grassia, Angelo Griffo, Mario Iovino, Rosaria Monaco, Roberto Abbamundo, Alfonsina Petrenga, Iolanda Vassallo.

LISTA UN’ALTRA CITTA’ – Michele Carofalo, Simone Comparone, Michele Conte, Maddalena Costanzo, AnnaMaria D’Alessandro, Maria Della Puca, Concetta Della Volpe, Marco Frezza, Cristina Galluccio, Anna Grassia, Roberto Iavazzo, Domenico Maiolica, Martina Mariniello, Michele Arcangelo Pirozzi, Ruggiero Pirozzi, Angelo Antonio Quindici.

LISTA NUOVA ENERGIA – Maria Maddalena Valletta, Giulia Coscione, Federica Di Matteo, Giovanni Esposito, Rosalba Fattore, Luigi Flagiello, Angelo Guida, Nicola Iannotti, Maria Rosaria Marciano, Giuseppina Portogallo, Gianluca Puca, Nicola Russo, Domenico Sagliano, Vincenzo Spagnuolo, Mario Tranchino, Nicola Mottola.

SINDACO ANTONIO CANTILE

Marco Abbruzzese, Daniele Catuogno, Piero Conte, Luisa Pizzings, Anna Fusco, Irene Barbato, Antonio Bamundo, Giacomo Menditto, Vincenzo Scaraglio, Alessandro Piscitelli, Pasquale Mottola, Gabriele Barbato, Jlenia Petito, Ferdinando Di Caprio, Annunziata Mazzara, Marianna Lama.

SINDACO MICHELE CIOCCIA

Concetta Pezone, Filomena Savarese, Francesco Fabozzi, Francesco Mangiacapra, Gaetano Balivo, Giuliano Pellegrino, Lucia Grassia, Martina Grassia, Nicola Di Cristofaro, Nicola Venditto, Paola Mottola, Pasquale Brunitto, Rosa Cavallaccio, Violetta Maiolica, Vttorio Marino, Ruggiero Laiso