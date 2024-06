ELEZIONI EUROPEE AL MICROSOPIO/2. Le preferenze ufficiali di tutti i candidati di tutte le liste. La Meloni sfiora i 30mila voti. Come sono andati Martusciello, Topo, la Picierno, Caputo e quelli della lista 5 Stelle

Iniziamo con 5 Stelle, che con il voto complessivo ha preceduto di un’incollatura Fratelli D’Italia. Poi il Pd e tutti gli altri

CASERTA – (g.g.) Il 16 e passa percento del Movimento 5 Stelle molto superiore al 9,97% raccolto a pochissime sezioni ancora da ufficializzare a livello nazionale, farà si che i candidati del movimento fondato da Beppe Grillo, nella nostra circoscrizione, che raccoglie, com’è noto, la Campania, la Puglia, l’Abruzzo la Basilicata, il Molise e la Calabria, potranno concorrere in numero più alto alla elezione.

Non possiamo ancora fare previsioni precise, perché come al solito, il fatto che manchino da contabilizzare nel sito ufficiale del Ministero dell’Interno quelle sezioni che hanno causato qualche problema, non fa scattare il reparto dei seggi, né a livello nazionale né a livello circoscrizionale.

Per cui, al momento, grazie alla circostanza fortunata delle 928 sezioni sulle 928 della provincia di Caserta, ci consente di dare quantomeno le cifre importanti delle preferenze, raccolte dai vari candidati del nostro territorio

Cominciamo proprio con 5 Stelle lista più votata qui da noi seppur di pochissimo rispetto a Fratelli D’Italia.

Primo in classifica è Danilo della Valle con 9587 preferenze; segue Pasquale Tridico con 6281 preferenze. Poi c’è Laura De Vita, 2625; Valentina Palmisano 2037; Maurizio Sibilio 1740; Maura Sarno 1454; Mario Furore 1136; Annunziata Coppola 765; Lelio Mancino 532; Fabio Stella 471; Francesca Anna Ruggiero 443; Valentia Corneli 341; Maria Anna Labarile 306; Felicia Gaudiano 247; Gaia Silvestri 224; Riccardo di Palma 156; Vincenzo Incampo 99; Giuseppe Nunziato Percastro 45.

Passiamo a Fratelli D’Italia. Giorgia Meloni detta Giorgia 29646 preferenze personali; Marco Cerreto 9287; Alberico Gambino 5177; Raffaella Docimo 4960; Denis Domenico Nesci 46533; Francesco Ventola 4530; Ines Fruncillo 1482; Vittorio Sgarbi 1459; Michele Picaro 1357; Chiara Maria Gemma 1127; Elena Marrazzi 484; Antonio Ambrosio 358; Nicola Benedetto 356; Nicola D’Ambrosio 300; Giovanna Greco 267; Mariangela Di Biase 244; Ersilia Amatruda 231; Luciana De Francesco 223

Partito Democratico. Raffaele Topo, detto Lello, 14438; Giuseppina Picierno, detta Pina, 12942; Lucia Annunziata 11423; Massimo Schiavone 8486; Alessandro Ruotolo detto Sandro, 8096; Antonio Decaro 7532; Francesco Todisco 2130; Jasmine Lucia Cristallo 1077; Carmelina Saulino, detta Carmela, 846; Nicola Campanile detto Per 837; Shady Mohammad Alizadea detta Shady 538; Annamaria Becci 207; Francesco Saverio Forte detto Francesco voti 178, Giammario Spada 128; Giuseppina Mariateresa Paterna detta Giuseppina 122; Georgia Tramacere 96; Manola Di Pasquale 52; Luigi Tassone 41

Forza Italia. Fulvio Martusciello detto Fulvio 18484; Antonella Ballone 9190; Antonio Tajani 7691; Sonia Palmeri, detta Sonia detta Palmieri, 7589;Giuseppina Princi detta Giusy 6646; Lucia Vuolo detta Volo, detta Vulo, 1608; Barbara Ricci 1351; Isabella Adinolfi 820; Raffaele De Rosa 718; Angelo Antonio D’Agostino 706; Eliseo Iannini 574; Alessandra Mussolini 442; Francesca Salatiello detta Fra 335; Alessandro Sacchi 320; Riccardo Rosa 196; Paolo Soccorso Dell’Erba 174; Marcello Vernola 169; Laura De Mola 103

Lega Salvini Premier. Aldo Patriciello 8991; Roberto Marti 7615; Roberto Vannacci 4269; Carmela Rescigno 4020; Angela Russo 3428; Luigi Barone 2020; Valentino Grant detto Valentino 1981; Simona Loizzo 700; Marica Grande 231; Maria Giovanna Fiume 144; Anna Carmela Minuto 69; Matilde Tasselli in Tramagli 61; Laura Cucchiarella 49; Dante Santoro 42; Filippo Mancuso 24; Francesco Magliano in Vitti 10; Santo Gagliardi 9 voti; Joseph Splendido 3 voti

Stati Uniti D’Europa. Nicola Caputo 11329; Matteo Renzi 2974; Alessandrina Lonardo Mastella, detta Sandra Mastella 1712; Caterina Miraglia 1358; Vincenzo Maraio detto Enzo 1183; Teresa Bellanova 604; Alfonso Maria Gallo 532; Massimiliano Stellato 410; Filomena Greco 359; Manuela Zambrano 293; Emanuele Pistoia 154; Annunziata Paese detta Nunzia 71; Antonio Rubino 39; Stefano Mascaro 26; Eleonora Stomeo detta Claudia 21, Giuseppe Varacalli detto Pino, 11; Adriano Pasculli de’ Angelis detto Pasculli 10; Giovanni Capacchio 10

Alleanza Verdi e Sinistra. Francesco Emilio Borrelli 4325; Domenico Lucano detto Mimmo 2881; Souzan Fatayer detta Susan 1975; Rosa D’Amato 716; Alessandra Mariano 450; Fabio Armano 206; Valeria Spinelli 192; Anna Orabona 153; Francesca Imperatore 142; Giulia Persico 125; Anna Grazia Maraschio 110; Maria Pia Funaro 78; Sergio Ulgiati 72; Natale Cuccurese 38; Giovanni Germano 30; Fedele Cannerozzi 10; Gerardo Pontecorvo 8; Rosario Pernullo 5

Azione -Siamo Europei. Giuseppe Sommese 4328; Barbara Preziosi 2685; Luigi Casciello 2045; Maurizio Marcello Claudio Pittella, 1592; Elena Bonetti 1073; Giuseppe Ferrandino detto Giosi 1055; Carlo Calenda 853; Libera D’Amelio detta Lia 182; Giuseppe Rosso Di Vita detto Rosso, detto Rossodevita 140; Lucia Iodice 129; Paola Fanfarillo Manganiello 89; Danila Iacovelli 30; Stefania Postorivo 26; Valerio Potì 25; Ramona Angela Calafiore 18; Carmela Craca detta Carmen 12; Francesco De Nisi 9; Dario Galantino 4

Per quanto riguarda le altre liste ci limitiamo a dare alcuni dati di preferenza anche per non allungare eccessivamente l’articolo.

Pace Terra Dignità. Michele Santoro 1702; Benedetta Sabene 252; Piernicola Pedicini 125; Maurizio Acerbo 112; poi saltiamo a Giuseppe Arlacchi detto Pino 75

Libertà. Enrico Rizzi 259; Francesco Amodeo 177; Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, detto Capitano, detto Ultimo 164; Cateno De Luca 160; Laura Castelli 87

Anche in questa lista non c’è nessun candidato che non ha raccolto voti visto che Annarita Foresta, Dino Rossi, e Maria Sbano sono comunque riusciti a conquistare una preferenza personale

Per quel che concerne l’alleanza tra il Partito Animalista e Italexit Per l’Italia del giornalista Gianluigi Paragone, il più votato in provincia di Caserta è stato Cristiano Ceriello con 105 preferenza seguito da Anna Casaburi 45; e da Francesco Pio Pepiciello con 23

Anche qua nessun candidato con zero preferenze.

Ultima lista in lizza Alternativa Popolare con una vecchia conoscenza della politica, quella un po’ eccentrica ma tutto sommato divertente della provincia di Caserta Arnaldo Gadola, da Recale, 280 preferenze personali; Stefano Bandecchi 162; e stacca nettamente Laura D’Esposito con 26 voti. E qui, verrebbe da dire finalmente per quel poco di divertimento, ma proprio poco poco, che si incrocia nel riportare questi dati ci sono ben 5 candidati a zero voti: Maria Antonella Carluccio; detta Carluccio Antonella, Antonio Cento detto Nino, Antonella Mancino, Maria Petrecca e Antonio De Santis.

Amen