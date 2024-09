ELEZIONI ORDINE DEGLI INFERMIERI. Zannini è uno stile di vita. Prima bocciatura del Tar al vergognoso blitz organizzato da Gennaro Mona, punta di diamante del politico mondragonese

Quasi tutte le sigle sindacali esclusa la CGIL avevano chiesto un provvedimento urgentissimo al presidente di una delle sezioni del tribunale amministrativo regionale. La sospensiva è arrivata, ma dovrà essere confermata dalla camera di consiglio e dal collegio interamente riunito di qui a un paio di settimane

CASERTA – ( CLIKKA QUI PER LEGGERE IL FATTO IN QUESTIONE) Le scriventi OO.SS, unitamente ad un gruppo di scritti dell’OPI di Caserta comunicano, che in data odierna la prima sezione del tribunale amministrativo regionale della Campania con decreto monocratico, sul ricorso per motivi aggiunti l’interesse dei ricorrenti all’ OPI di Caserta, ha sospeso le elezioni ravvisando i requisiti di estrema gravità ed urgenza evidenziate dal prof avv Luigi Roma, conferendo la trattazione collegiale alla camera di consiglio già fissata per il prossimo 25 settembre. Le questioni proposte dai ricorrenti, hanno evidenziato l’esigenza di garantire la massima partecipazione dell’elettorato sia attivo che passivo.