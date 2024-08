ELEZIONI ORDINE INFERMIERI. Il solito Gennaro Mona. Procedura irregolare nella convocazione: ha paura di perdere

CASERTA (g.g.) – Gennaro Mona è…Gennaro Mona. E ci spiamo capiti.

Esemplare, nell’accezione letterale del termine, del meglio zanninismo di questa provincia.

Scaltro, furbo e pessimo dicitore, segno di una cultura non proprio solidissima. Insomma, tutto quel che occorre per emergere a Caserta durante questo tempo in cui, come mai era successo in passato, sapere, conoscere, erudirsi, prepararsi rappresentano un danno, un controinput per l’affermazione sociale, professionale ed economica.

E affermazione per Mona c’è stata. Lui è il presidente degli infermieri dell’ordine provinciale di Caserta, nel comune capoluogo la figlia Rosaria è consigliere comunale dell’area zanniniana e lo stesso Gennaro ricopre lo stesso ruolo a San Nicola la Strada.

Più ignoranti siamo e meglio stiamo, l’importante è essere scaltri, scelti di pensiero nell’elaborazione della trastola del giorno. Parafrasando il grande film L’ultima minaccia “è lo zanninismo, baby. E non possiano farci nulla“.

Gennaro Mona ha convocato le elezioni dell’ordine provinciale delle professioni infermieristiche per domenica 1 settembre. E già questo di per sé la dice lunga sul suo obiettivo di gestire la procedura approfittando delle vacanze.

Segno di debolezza, visto che avrebbe avuto tempo fino a dicembre per votare. Stando alle proteste durissime di centinaia di infermieri, pare che il tutto si sia consumato nel totale disprezzo del regolamento varato e approvato dagli organismi nazionali dell’Opi, che, all’articolo 3 comma 1, prevede che la convocazione deve essere inviata ad ogni iscritto al massimo venti giorni prima e non un solo giorno dopo attraverso posta certificata oppure in via residuale attraverso posta prioritaria.

Sarebbero centinaia e centinaia gli infermieri a non aver ricevuto la convocazione entro la fatidica data del 12 agosto, ossia 20 giorni prima della data delle votazioni. Ora, si potrebbe dire: ok, convocazioni da rifare, magari si inizia con la prima convocazione il 20 settembre.

Naturalmente esiste il fondato sospetto che Mona nutra timore che una lista avversaria possa batterlo. Seguiremo gli eventi.