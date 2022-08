ELEZIONI POLITICHE Antonio Dell’Aquila coordinatore provinciale di Sinistra italiana

Del coordinamento faranno parte anche Francesco Madonna, Awa Fall, Giovanni Perreca, Silva De Micco, Fabio Carbone, Michele Merola, Antonio Patalano, Agostino Pagliaro.

CASERTA La federazione casertana di Sinistra italiana ha discusso e deliberato positivamente sull’accordo elettorale con il Pd approvato recentemente dall’assemblea nazionale del partito; il “si'” degli iscritti casertani ha riguardato inoltre anche la presentazione della lista unitaria con Europa Verde. “L’alleanza Rosso-Verde – si legge in una nota di Sinistra Italiana – nasce in occasione dell’elezione per il Presidente della Repubblica. Entrambe le forze politiche hanno mantenuto una coerente opposizione al governo Draghi e hanno deciso di allearsi e presentarsi con una lista unitaria alle prossime elezioni politiche. L’alleanza fonda la sua proposta politica su due pilastri ineludibili per lo sviluppo del Paese: giustizia sociale e ambientale. Lavoriamo in altri termini a coniugare le tradizionali battaglie della sinistra sul versante del mondo del lavoro con la grande questione della difesa dell’ambiente e della transizione ecologica”. Nel corso della riunione, la federazione casertana di Sinistra italiana ha eletto anche il coordinamento provinciale provvisorio, affidato ad Antonio Dell’Aquila. Nominati anche Francesco Madonna (responsabile lavoro), Awa Fall (immigrazione, rapporto con movimenti e associazioni), Giovanni Perreca (comunicazione e social), Silva De Micco (welfare, trasporti, politiche di genere), Fabio Carbone (organizzazione), Michele Merola (politiche ambientali), Antonio Patalano (enti locali), Agostino Pagliaro (scuola, universita’ e cultura).