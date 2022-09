ELEZIONI POLITICHE. Mastella tira la volata al candidato Di Stasio: “Siamo l’unico partito a chilometro zero. Il voto utile? Una sciocchezza incredibile”.

Il leader di Noi di centro a Caserta: “Siamo gli unici che vogliono soddisfare le esigenze del territorio. Gli altri non possono perché ‘partiti infeudati’. Di Stasio: “Sanità, bisogna intervenire con importanti sostegni”

CASERTA Siamo entrati nella fase finale della campagna elettorale e ‘Noi di Centro’, attraverso il suo leader Clemente Mastella ha lanciato un messaggio importante: “Noi siamo gli unici che vogliono soddisfare le esigenze del territorio. Gli altri no, perché sono ‘partiti infeudati’, tutti dal Nord caricati qui nel Mezzogiorno ed in Campania in particolare. Tutto l’asse portante della nomenclatura dei partiti a destra e a sinistra è qui. Noi siamo il partito a chilometri zero che presidia i nostri territori. Voto utile? Una sciocchezza incredibile. Anzi, il voto utile spetterebbe a noi che siamo del territorio non ad altri che non lo conoscono affatto”