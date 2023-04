ELEZIONI PRESENZANO. Maccarelli ci riprova, dovrà vedersela con Bocchino. TUTTI I CANDIDATI

Il sindaco uscente prova a riconquistare lo scranno.

PRESENZANO Si avvicinano le elezioni amministrative per il comune di Presenzano e la campagna elettorale è già iniziata. La lista del sindaco uscente Andrea Maccarelli, chiamata “Progetto futuro”, si presenta con una formazione composta da Luigi Ardolillo, Sonia Bocchino, Francesco Bonafiglia, Luigi Cerbo, Carmela Fatigati, Luigi Integlia, Simone La Cetera, Giovanna Moio, Sebastiano Nozzolillo e Domiziano Pascale.

A sfidare il sindaco uscente è Giuseppe Bocchino, che si presenta alla guida di una lista chiamata “SiAmo Presenzano”, composta da Cristian Aletto, Ugo Caimano, Marco Cozzone, Gaetano Florio, Gianni Lombari, Enrico Pascale, Marco Pascale ed Enrica Vallone. Le elezioni si preannunciano molto competitive, con due schieramenti che hanni presentato programmi molto ambiziosi per il futuro di Presenzano. In ogni caso, si aprirà un nuovo capitolo della sua storia amministrativa, con la speranza che la nuova giunta comunale possa portare avanti un’azione amministrativa efficace e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.