ELEZIONI PROVINCIALI. Dimissioni Gisec, Stefano Giaquinto: “Si rimandino le nomine fino all’insediamento del nuovo Consiglio”

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Provincia interviene sulle dimissioni di Alessandro Cioffi da presidente del Consiglio di amministrazione della spa

CASERTA “In seguito alle dimissioni del presidente del cda della Gisec Spa, Alessandro Cioffi, il Sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello, sarebbe già stato designato come possibile sostituto. Mentre la corsa per la Presidenza dell’Ente è ancora nel vivo. In Provincia di Caserta si parla delle nomine all’interno dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione della Provincia: Terra di Lavoro e Gisec, Società provinciale che serve tutti i 104 Comuni della Provincia di Caserta. Per quest’ultima, la nomina del Presidente potrebbe giungere prima del voto, previsto per il giorno 18 di questo mese”.

“Si tratta di nomine che il presidente uscente, Giorgio Magliocca, starebbe gestendo sotto l’appoggio dell’asse che lo sostiene. E’ necessario pertanto rimandare le nomine fino al nuovo Consiglio Provinciale, per etica e trasparenza, scongiurando la loro strumentalizzazione a fini elettorali, mettendo in campo una scelta da condividere con il Consiglio e con i territori”.