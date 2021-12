ELEZIONI PROVINCIALI. TUTTI I DATI. Magliocca ha vinto come da pronostico in un voto macchiato da anni di voto di scambio targato Capriglione e da tanti soggetti dell’agro aversano

CASERTA (g.g.) – Quando a votare sono i professionisti e i semi professionisti della politica, l’astensione, divenuta ormai ricorrente e ordinaria nelle consultazioni cosiddetta di primo livello, scompare completamente. Pensate un po’ che a quando mancavano ancora 40 minuti alla chiusura dei seggi delle elezioni provinciali, aveva votato il 100 per cento dei sindaci e dei consiglieri comunali di fascia E, cioè di quelli più grandi, precisamente Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Cento per cento di affluenza, con i sammaritani Fumante e Volpe a mettere la staffa, per un voto che ne vale oltre 300 nel conteggio ponderato. Ma anche nelle altre quattro fasce l affluenza è stata quasi da sold out.

Il risultato ha rispettato i pronostici della vigilia: Antonio Mirra, in un solo mese e con il solo PD ha recuperato molti voti. Ma è chiaro che un evidente comitato di tutto fuorché di politica, che ha beneficiato di un chiarissimo voto di scambio come vi dimostreremo nei giorni prossimi, non poteva essere sconfitto. A spoglio terminato dei Comuni di fascia B, C, D ed E, Magliocca supera di poco quota 50 per cento.

I DATI DEFINITIVI. IL PRIMO NUMERO È QUELLO DEI VOTI PONDRTATI, IL SECONDO QUELLO DEI VOTI NOMINALI

MAGLIOCCA 56.930 (731) pari al 54,34%

MIRRA 36.841 (427) pari al 35,16%

GIAQUINTO 10.992 (144) pari al 10,49%

I DATI FASCIA PER FASCIA TRA POCO ANCHE QUELLI ( i più piccoli) di fascia A.

FASCIA B

Magliocca 66 ~ 2508

Mirra 39 ~ 1482

Giaquinto 12 ~ 456

FASCIA C

Magliocca 187 ~ 17578

Mirra 103 ~ 9682

Giaquinto 39 ~ 3666

FASCIA E (Caserta, Aversa, Marcianise, Maddaloni e S.MariaC.V.)

Magliocca 64 ~ 14.272

Mirra 55 ~ 12.265

Giaquinto 12 ~ 446

*FASCIA D*

Magliocca 210 ~ 18.900

Mirra 122 ~ 11.468

Giaquinto 38 ~ 3420

FASCIA A

Magliocca 204 ~ 3672

Mirra 108 ~ 1944

Giaquinto 43 ~ 774