ELEZIONI PROVINCIALI Magliocca presidente-bis, completate le liste. Ecco i nomi dei 32 candidati di “La Provincia al Centro” e “Caserta al Centro”

Entro le 12 di domenica 28 novembre, la presentazione dei candidati al consiglio provinciale e alla presidenza dell’Ente. Si vota il 18 dicembre dalle 8 alle 20

CASERTA (rita sparago) Ancora poche ore per completare le liste dei candidati al consiglio provinciale che andranno presentate entro e non oltre le ore 12 di domenica 28 novembre. Tre i candidati alla presidenza: Giorgio Magliocca per lo schieramento di centro formato da Italia Viva, Moderati e Noi Campani, Antonio Mirra per il Partito democratico e Stefano Giaquinto per il centrodestra.

Chi ha già ultimato l’elenco, anzi, gli elenchi, è la coalizione che sostiene il presidente uscente della Provincia, Magliocca. Due le liste (La Provincia al Centro e Caserta al Centro) ed ecco i nomi, in ordine alfabetico, dei 32 aspiranti consiglieri provinciali che, ricordiamo, sono sindaci o consiglieri comunali (ogni lista può contenere un numero massimo di 16 candidati, tanti quanti sono i consiglieri). Dunque, per La Provincia al Centro, i candidati sono: Campolattano Angelo (Maddaloni), Caturano Filippo (Cervino), Cusano Antonio (Ruviano), De Lucia Clemente (San Felice a Cancello), Diana Patrizia (Liberi), Ferraro Antonio (Santa Maria a Vico), Fracasso Simona (Tora e Piccilli), Frasca Pamela (Teano), Giuliano Maddalena (Pignataro Maggiore), Lanzone Vincenzo (Ailano), Perrotta Michela (Casagiove), Raiano Antonio (Curti), Salzillo Pasquale (Marcianise), Santagata Vincenzo (Gricignano d’Aversa), Zoppi Pasquale (Casal di Principe).

Per la lista Caserta al Centro i candidati sono: Cafaro Celeste (Bellona), Crisci Pasquale (Santa Maria a Vico), Cunti Nicolina (Roccaromana), De Rosa Marcello (Casapesenna), Diana Antonio (Liberi), Diana Olga (Aversa), Delli Colli Emilia (Rocca d’Evandro), Golino Antonio (Marcianise), Iovino Giovanni (Cellole), Falco Michele (Parete), Madonna Gaetano (Marcianise), Marotta Vito (San Nicola la Strada), Parlapiano Michela (Liberi), Russo Massimo (Caserta), Sferragatta Nunzio (Maddaloni), Trovato Liliana (Caserta). Questi, dunque, gli aspiranti consiglieri provinciali del gruppo dei moderati.

Proprio stamattina, i sindaci di Rocca d’Evandro, Casapesenna e Liberi ed il consigliere comunale di Caserta Massimo Russo hanno ufficializzato la “corsa” nelle liste dell’area di centro. “Magliocca in questi anni ha dimostrato, al di là dei colori politici, di essere il Presidente di tutti. Nonostante fossimo su posizioni diverse, in lui ho trovato sempre una grande correttezza istituzionale – ha affermato De Rosa – che si è concretizzata con un’attenzione massima per il Comune di Casapesenna, e questo suo impegno per il territorio lo ha reso un riferimento per gli amministratori”. De Rosa ha ufficializzato la candidatura, firmando, nella sede dell’Ente Provincia, il modello di accettazione davanti al ricandidato presidente, Magliocca, e ai leader di Moderati, Giovanni Zannini, e Noi Campani, Luigi Bosco.