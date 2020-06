ELEZIONI REGIONALI. Dal cilindro di Fratelli d’Italia, salta fuori il nome della professoressa Carmela Russo, moglie di Pietro Riello

La notizia non è stata ancora confermata, ma la senatrice Giovanna Petrenga ci sta lavorando da qualche settimana

CASERTA – La notizia non è ufficiale, ma appartiene al novero di quelle indiscrezioni che si approssimano alla verità. Fratelli d’Italia starebbe definendo la candidatura al prossimo consiglio regionale di Carmela Russo, Carmen per gli amici, laureata in Biologia e docente di scienze nella scuola media Collecini di Caserta.

La professoressa Russo è la moglie del medico ginecologo Pietro Riello, comproprietario della clinica del Sole di Caserta, già sindaco del comune di Castel Morrone e candidato alle ultime elezioni regionali della lista Caldoro, sempre inserita nella coalizione di centrodestra. L’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di coinvolgere persone che possano recare con loro quelle esperienze sociali molto collaudate.

In questo caso, si tratterebbe di un format molto interessante in quanto, nella visione e nell’elaborazione della senatrice Giovanna Petrenga, che ci sta lavorando, coniugherebbe un’identità autonoma e in grado tranquillamente di brillare di luce propria ma allo stesso tempo armonicamente radicata in un contesto familiare in cui la politica ha contato sempre molto nella passione e nell’impegno di Pietro Riello.