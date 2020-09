ELEZIONI REGIONALI. Il commento della senatrice Giovanni Petrenga: “FdI primo partito della coalizione in Campania e un nostro candidato non eletto il più votato di tutto il centrodestra”

“Continua la crescita di Fratelli d’Italia anche in Campania che diventa in Regione il primo partito della coalizione di Centrodestra. Non possiamo che ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto. FdI, infatti, elegge 4 consiglieri regionali, 2 nella provincia di Napoli, uno a Caserta e uno a Salerno ed ottiene anche il primato del consigliere più votato della coalizione del Centrodestra in relazione alla densità demografica delle circoscrizioni provinciali. Infatti, il nostro candidato Domenico Matera, sebbene non eletto a causa del raggiungimento della capienza degli eletti nella propria circoscrizione di Benevento, ha ottenuto la percentuale più alta dei voti conseguiti. Ma questi risultati non sono un punto di arrivo, piuttosto devono rappresentare una solida base di partenza per gli appuntamenti elettorali futuri che ci vedranno sempre più protagonisti”.Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.