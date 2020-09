ELEZIONI REGIONALI. Il commento di Zinzi:”Felice per il mio risultato ma triste per quello del centrodestra. Travolti, ora usciamo dai palazzi e torniamo tra i cittadini”

CASERTA – “Con circa 16mila preferenze sono il consigliere regionale più votato dell`intero centrodestra in Campania e per questo dirò `grazie` ogni giorno a tutte le persone che hanno creduto in me”. Così il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi in un post sulla sua pagina facebook, in cui ringrazia gli elettori e analizza il risultato delle elezioni regionali appena concluse. “Questi numeri – prosegue Zinzi – non compensano però la delusione politica per il risultato generale. Il centrodestra non è stato sconfitto, è stato travolto. E questo perchè i campani non hanno solo scelto De Luca. Hanno voluto punire un`area politica che negli ultimi anni ha fatto parlare di sè solo per le lotte intestine, per le divisioni, per i tatticismi e le manovre di piccolo cabotaggio. Bisogna ripartire dalle fondamenta: uscire dai palazzi per tornare tra i cittadini con umiltà e voglia di ascoltare, di capire. Far crescere una nuova classe dirigente composta da persone competenti e appassionate, unite tra loro da un`idea alta dell`impegno politico. Attrezzare un`opposizione al governo De Luca senza sconti, ma sempre nel merito delle questioni e in nome e per conto dell`interesse generale. Non c`è altra possibilità e spero che, almeno questa volta, nessuno voglia nascondere sotto un tappeto il giudizio degli elettori: sarebbe un atto di vera e propria stupidità politica. Questo è il momento di cominciare un nuovo viaggio, con l`emozione di un nuovo inizio” conclude Zinzi.