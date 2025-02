ELEZIONI REGIONALI. Massimo Grimaldi: entro giovedì il sì ufficiale alla candidatura nella Lega. TUTTI I NOMI dei sicuri e dei probabili nella lista

Il coordinatore regionale, Gianpiero Zinzi, incontra problemi di abbondanza. Le incognite riguardano soprattutto due candidature su tre al femminile

CASERTA (g.g.) – Quando Massimo Grimaldi di cui a giovedì ufficializzerà, con ogni probabilità, ciò che è noto già da un mese, come raccontato da CasertaCe in alcuni articoli, la sua adesione alla Lega, con candidatura alle elezioni regionali, la lista del partito di Gianpiero Zinzi sarà completa. O meglio, bisognerà operare delle scelte di selezione, visto che i nomi sono più degli otto che rappresentano, per il momento, salvo sorprese demografiche, il numero massimo dei candidati consentiti per ogni lista.

Con Massimo Grimaldi saranno in campo anche il coordinatore cittadino di Caserta, nonché consigliere comunale ed ex consigliere provinciale, Maurizio Del Rosso, il vicesindaco di Marcianise, Pasquale Salzillo, l’ex sindaco di Casaluce, Rany Pagano, il già presidente del consiglio comunale di Aversa, Augusto Bisceglia, e il consigliere comunale e già coordinatore provinciale del partito Salvatore Mastroianni. Scontata anche la ricandidatura della consigliera regionale uscente Antonella Piccerillo.

Per completare la lista mancano i nomi di altre due donne: restano in lizza Marinella Laudisio, attuale segretaria provinciale del comparto Salute del sindacato UGL, l’alifana Michela Visone, che con Zinzi si candidò anche nel 2020, l’avvocata e vicesindaca di Lusciano, Maria Consiglia Conte, la casertana Lucrezia Cicia, già candidata al consiglio regionale nel 2015, quando ottenne un buon risultato nella lista di Forza Italia, e infine Caterina Sagliano, di San Marcellino, anche lei con un passato come candidata alle Regionali per la lista di Clemente Mastella, Noi Campani, in appoggio a Vincenzo De Luca, figlia di un imprenditore della logistica e, infine, Rosa Verolla, figlia di Isidoro Verolla, già sindaco di Lusciano.