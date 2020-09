ELEZIONI REGIONALI. Per Swg e Mentana, De Luca al 66%. Ciò significa che i seggi ai consiglieri di maggioranza non sarebbero 30, bensì 31

CASERTA – La prima proiezione di Swg per La7 segnala un possibile sfondamento da parte di De Luca di quota 65%. Ora, chi si è portato avanti con il lavoro, leggendo i nostri speciali sulla legge elettorale regionali, partiti a luglio e chiusi venerdì sera, già sa cosa potrebbe significare un fatto del genere. In poche parole, De Luca, se superasse quota 65, conquisterebbe uno se non due seggi in più regalandoli alla sua coalizione. Questa non esprimerebbe quindi 30 consiglieri, bensì 31 0 32. Il 66% è appena superiore al 65 e dunque produrrebbe un seggio in più rispetto a quella quota minima del 60% dei seggi che tocca alla maggioranza che diventerebbe di 31 seggi, più quello di diritto al presidente De Luca, con approdo a quota 32. Ma, come abbiamo detto si tratta solo della prima proiezione di Swg per La7. Aspettiamo qualcun’altra degli altri gruppi di sondaggi che stanno operando, come Opinio per Rai o Tecné per Mediaset.