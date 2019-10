ELEZIONI REGIONALI. Valentino Grant detta la linea della Lega-Salvini: “Prima la stesura del pubblica del programma e poi si parlerà dei candidati”

CASERTA (c.s.) – “Sono attento alle realtà locali e alle dinamiche politico-amministrative riportate dalla stampa casertana” – ha affermato il parlamentare europeo e fondatore della Lega- Salvini Premier, nella versione anche giuridicamente modificata, post bossiana, Valentino Grant. “Appare utile sottolineare che prima ancora delle designazioni delle candidature della lista regionale – ha aggiunto Grant – sarà fondamentale e propedeutica, previo una fase di ascolto del territorio, la condivisione della determinazione del programma per la rinascita dell’intera Campania, in modo da poter realmente imprimere una svolta tale da voltare pagina sul serio e non solo a parole”.

“Successivamente tutte le ipotesi di candidature – ha continuato l’europarlamentare – saranno sottoposte al vaglio del Coordinamento Regionale del Partito che per statuto designerà i candidati su tutto il territorio regionale.”