LE FOTO. Elicottero precipita sopra Bellona, muore una donna

L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Caserta

BELLONA – Questa sera verso le ore 19:30 due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal Comando provinciale ed una proveniente dal distaccamento di Teano, dopo un articolato lavoro di geo localizzazione della posizione da parte degli operatori della sala operativa del comando, sono intervenute sul monte Maggiore, tra i comuni di Pontelatone e Formicola, in seguito ad una chiamata di emergenza da parte del pilota di un elicottero privato che sorvolava la zona. Una volta giunti sul posto, grazie anche al supporto di un carro fari e del Carro Speleo Alpino Fluviale provenienti dalla sede Centrale, i Vigili del Fuoco hanno trovato i rottami di un elicottero precipitato in una zona impervia all’interno del quale vi erano ancora i passeggeri incastrati.

Immediatamente venivano soccorse le persone coinvolte, un uomo ed una donna, liberandole ed assicurandole alle cure dei medici presenti sul posto. Purtroppo, per la donna, i medici non potevano fare altro che constatarne il decesso. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto per la rimozione e la messa in sicurezza della zona.