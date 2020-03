Emergenza CORONAVIRUS. Colonnello dell’Esercito dona lo stipendio alla sua città: AVERSA

AVERSA – Fortemente legato alla sua città di origine, Aversa, ha deciso di aiutarla in questa drammatica emergenza per il coronavirus donando il suo stipendio al comune: protagonista del gesto di vicinanza concreta alla cittadina è il colonnello dell’Esercito Valentino de Simone, in servizio a Roma, allo Stato Maggiore dell’Esercito.

“Sono originario di Aversa, cittadino di questo centro del Casertano a cui sono molto legato sia perché mi ha dato i natali sia per questioni storiche e familiari – afferma il colonnello de Simone – Tenuto conto di questa emergenza che investe l’Italia intera, non solo per il legame affettivo che provo per Aversa, ma anche per la mia sensibilità di uomo al servizio delle istituzioni, ho pensato di aiutare la mia città, che ha costituito un fondo apposito in sostegno dell’ospedale cittadino e delle famiglie, donando il mio stipendio fintanto che l’emergenza sarà impellente“.

Il colonnello de Simone ha così scritto al sindaco di Aversa, Alfonso Golia, per comunicargli la sua decisione. “Il sindaco ha ricevuto la mia lettera – racconta il colonnello dell’Esercito – ha ritenuto opportuno chiamarmi e ringraziarmi di cuore per quello che stavo facendo, ripromettendosi di incontrarmi di persona quando sarà possibile e l’emergenza sarà finita“.