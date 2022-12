EMERGENZA FURTI A MARCIANISE. Città sotto assedio

In più occasioni banditi avrebbero tentato delle incursioni in abitazioni

MARCIANISE – E’ emergenza furti a Marcianise dove i cittadini avrebbero segnalato la presenza di banditi sul territorio nel tentativo di introdursi in abitazioni. In due occasioni ignoti avrebbero tentato il raid in due appartamenti: al Rione Santella e nella zona del Cantone. In via Groia, invece, sarebbero stati rubati attrezzi agricoli da un deposito. Di fronte a questi ultimi episodi i cittadini starebbero organizzando ronde in difesa delle loro abitazioni.