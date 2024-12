EMERGENZA FURTI. E’ caccia alla banda dell’Alfa Stelvio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Sono almeno in tre, con il volto travisato da cappellino, cappuccio e scaldacollo

GRICIGNANO D’AVERSA -Malviventi in azione a Gricignano d’Aversa. La banda si aggira per le strade della città a bordo di una Stelvio di colore nero, andando a caccia di abitazioni da svaligiare. Sono almeno in tre, con il volto travisato da cappellino, cappuccio e scaldacollo.

L’ultimo tentativo di furto si è registrato nella giornata di ieri, 29 dicembre, ai danni di una famiglia del posto. Raggiunto il bersaglio uno dei malviventi è entrato in azione forzando il cancello dell’abitazione. Avvistato dalle figlie dei proprietari che hanno lanciato l’allarme costringendo la banda alla fuga.