TEANO – “Si è appena conclusa la riunione dell’ambito sociale per i fondi per le scuole, in qualità di Presidente dell’ambito C03 comunico in allegato gli importi stanziati per l’adeguamento strutturale delle scuole. Buon lavoro agli amministratori ed ai tecnici dei comuni oggetto di finanziamento.“

Lo ha reso noto il presidente dell’ambito dell’alto Casertano, C03, e sindaco di Teano, l’ormai ufficialmente pirotecnico Dino D’Andrea