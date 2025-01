EMERGENZA SICUREZZA. AVERSA. Lanciano un barattolo di pesto contro auto in sosta

Il lancio è avvenuto da una vettura in corsa

AVERSA – Ancora un episodio di microcriminalità è andato in scena ad Aversa precisamente in via San Biagio dove sabato sera qualcuno ha lanciato dal finestrino di un’auto in corsa un barattolo di pesto centrando una vettura che era in sosta colpendola all’altezza del parabrezza che fortunatamente ha retto all’urto procurando, invece, danni alla parte anteriore del veicolo. Nella mattinata il proprietario ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ad accendere i riflettori sull’accaduto è un’amica dello stesso: “Sono scioccata ed allibita, perché l’auto era di nostri amici che vengono da fuori, quindi un atto di vandalismo fine a se stesso“.

Non sarebbero stato l’unico episodio infatti anche una Jeep parcheggiata in strada è stata bersaglio di alcuni malviventi al fine di rubare quanto contenuto all’interno.