Enel Energia: occhio alla truffa via mail su ritardi o fatture non pagate. ECCO COME PROCEDONO I CRIMINALI DEL WEB

Ci è giunta in redazione la segnalazione di una truffa sulle bollette di Enel Energia di cui l’azienda è vittima inconsapevole. Il brand, in pratica, viene sfruttato dai criminali del web inviando delle false mail su ipotetiche fatture non pagate o non saldate in tempo che recita più o meno così:

“Gentile Cliente,

abbiamo notato una fattura non pagata sull’ultima fattura № 02003445489738901-Scadenza-25/12/2019 di 49,67 € la società ENEL informa che il servizio energia sarà sospeso dal 31/12/2019.

Per risolvere questo problema reinviamo la fattura



Cordiali saluti,

Enel Energia”.

Il messaggio della mail ha un sapore piuttosto veritiero e in molti cascano nella raggiro. In pratica il file allegato è un finto documento che può contenere file virus in grado d’infettare i computer al fine di rubare i dati personali delle vittime.

La mail, il più delle volte riporta errori di battitura o sono scritte in un italiano grossolano. Inoltre, se all’interno del testo trovate alcune incongruenze o mancanze, di sicuro siete di fronte ad un tentativo di truffa e, a quel punto, non dovete far altro che cestinare il messaggio al più presto.