Ennesima notte di fuoco. Prima i furti, poi gli spari. “Banda del furgone bianco” ancora in fuga

San Marco Evangelista – Ancora un notte inquieta, l’ennesima di quest’estate all’insegna dei furti all’interno delle abitazioni.

Sono stati tre i tentativi di intrusione stanotte, soltanto in un caso andati a buon fine.

La ormai famigerata banda, che viaggia a bordo di un furgone Iveco al quale le autorità danno la caccia, ha ben pensato di approfittare dell’evento “Show dei Mostri”, che ha raccolto in piazza tantissimi spettatori per il concerto di Rosario Miraggio, per poter agire in maniera più o meno indisturbata.

Tuttavia, in un altro dei tre casi, il proprietario dell’abitazione sarebbe rientrato proprio pochi istanti prima che la razzia fosse compiuta, evitando il peggio.

Altri testimoni hanno raccontato di aver addirittura udito dei forti spari di arma da fuoco, riconducibili ad un tentativo di mettere in fuga la banda, che si è subito dileguata a bordo del furgone imboccando la strada del Vialone, facendo perdere le proprie tracce.