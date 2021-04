Ennesima perdita a causa del Covid a MARCIANISE, inaspettatamente è venuto a mancare Gaetano Tartaglione

MARCIANISE – Ancora una vittima del Covid a Marcianise, dopo un mese di lotta e di sofferenza è venuto a mancare il dirigente amministrativo della società S.E.P.S.A. di Napoli in pensione Gaetano Tartaglione, fervente cristiano praticante, grande tifoso del Napoli, amico di tutti. Aveva 68 anni ed era molto legato alla chiesa di famiglia dedicata alla Madonna del Carmelo. Lascia la moglie, la dott.ssa Alberico Rosa e le figlie l’Arch. Clara e la dott.ssa Livia e i fratelli, i Dottori Cleto e Giacomo.

La salma è stata già benedetta al cimitero di Marcianise, come da prassi in questi casi, a dare l’estremo saluto il cugino sua eccellenza Don Pietro Lagnese Vescovo di Caserta. Al cordoglio si unisce in maniera sentita e addolorata l’Associazione Culturale Majeutica che ricorda con grande piacere ed affetto, in questo triste momento, la persona del Tartaglione che per oltre venti anni è stato sempre presente e vicino ai soci di Majeutica essendo con la consorte i proprietari della storica sede dell’associazione.