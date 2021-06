Enpa TEANO, l’appello di Netta Canzano: “Ciotole d’acqua per dissetare gli animali randagi”

TEANO – (Pietro De Biasio) Sul grave problema del randagismo in estate riceviamo e pubblichiamo l’appello dall’Enpa Teano presieduta dalla Prof.ssa Netta Canzano. “Quando fa caldo per noi, anche gli animali soffrono, i randagi non hanno riparo e serve acqua. Invito ai cittadini: mettete ogni giorno una ciotola con acqua fresca fuori la porta”, è l’invito dell’associazione sidicina rivolto a commercianti, titolari di locali pubblici e privati cittadini che hanno abitazioni che affacciano sulla strada.

Con le alte temperature dell’estate, infatti, cani e gatti randagi sono costretti a lunghi ed estenuanti percorsi nel territorio alla ricerca di un poco d’acqua per dissetarsi. E la mancanza d’acqua, oltre a determinare drammatici stati di disidratazione e colpi di calore, negli animali randagi può innescare comportamenti aggressivi.

“Ogni anno invitiamo i cittadini a lasciare fuori i negozi, fuori le loro case ciotole di acqua per i poveri randagi e acqua fresca su terrazzi e luoghi adatti per gli uccelli. Un gesto semplice da fare subito che può salvare vite. Il caldo insopportabile fa male anche a loro che senza acqua soffrono fino a morire, come stiamo vedendo in Sicilia con gli uccelli, in Puglia cani e gatti stremati per le strade. Questi i più visibili ma tutti gli animali approfitteranno della nostra ciotola di acqua. Api, ricci, gatti, cani, uccelli, volpi, a seconda del luogo. I centri storici soprattutto sono fornaci senza scampo. Purtroppo, nonostante gli appelli, notiamo che di ciotole non se ne vedono, solo un negozio a Teano dimostra questa sensibilità e senso civico e lo ringraziamo “il centro copie De Angelis”. Ci chiediamo perché costi tanto compiere questo piccolo gesto, ma noi sollecitiamo sempre speranzosi. P.s. l’acqua va sostituita ogni giorno”.

Così evidenzia l’iniziativa di sensibilizzazione rivolta a tutti, la responsabile dell’associazione di difesa, tutela, diritti e benessere degli animali, Prof.ssa Netta Canzano.