SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si terranno domani a mezzogiorno i funerali di Enrico Tavano, il 34enne pasticciere di Santa Maria Capua Vetere morto in un drammatico incidente stradale. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Vitaliano. Dopo l’esame autoptico, il corpo di Enrico è stato restituito, in queste ore, ai familiari per l’ultimo, commosso saluto.